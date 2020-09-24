Исторический дебют черниговского клуба в еврокубках начался не слишком удачно – пропущенный мяч на 16 минуте.

Лига Европы: украинец решающим голом выводит сенсационный Арарат в следующий раунд – все результаты дня (LIVE)

Вольфсбург реализовал свою домашнюю заготовку. Подача с углового была продлена на Джошуа Гилавоги, и капитан "волков" не простил.