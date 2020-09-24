Вольфсбург – Десна – видео первого пропущенного мяча черниговцев в еврокубках
21:51 - Читати українською
Вольфсбург принимает Десну в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Смотрите видео главных моментов поединка Вольфсбург – Десна.
Исторический дебют черниговского клуба в еврокубках начался не слишком удачно – пропущенный мяч на 16 минуте.
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Вольфсбург реализовал свою домашнюю заготовку. Подача с углового была продлена на Джошуа Гилавоги, и капитан "волков" не простил.
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