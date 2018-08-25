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Вольфсбург – Шальке – 2:1 – видео голов и обзор матча

20:33 26 Читати українською
Вольфсбург – Шальке – 2:1 – видео голов и обзор матча
Вольфсбург – Шальке – 2:1 – видео голов и обзор матча – 2:1 – видео голов и обзор матча

Вольфсбург дома обыграл Шальке в матче 1-го тура чемпионата Германии. Смотрите видео голов матча Вольфсбург – Шальке – 2:1 – видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Вольфсбург весь матч действовал гораздо увереннее Шальке и закономерно вырвался вперед на 33-й минуте, когда Брукс замкнуд подачу Арнольда с углового ударом головой в ближний угол.

Шальке без Коноплянки проиграл Вольфсбургу, Айнтрахт на выезде победил Фрайбург, Вердер и Ганновер сыграли вничью

Позже все тот же Брукс сфолил в своей штрафной, а Бенталеб на 86-й минуте уверенно реализовал пенальти. Впрочем, вырвать ничью Шальке не сумел – на 90+4-й минуте Ґинчек забил победный гол Вольфсбурга.

Чемпионат Германии 2018/2019, 1-й тур

Вольфсбург – Шальке – 2:1

Голы: Брукс, 33, Ґинчек, 90+4 – Бенталеб, 86 (пен)

Германия1 турФольксваген-арена (Вольфсбург)

Вольфсбург - Шальке: Суббота 25 августа 2018

Вольфсбург
Матч окончен
2 : 1
Шальке
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Германия Видеоновости Вольфсбург - Шальке Вольфсбург Вольфсбург Шальке Шальке
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