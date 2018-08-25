Шальке без Коноплянки проиграл Вольфсбургу, Айнтрахт на выезде победил Фрайбург, Вердер и Ганновер сыграли вничью

Первые субботние матчи стартового тура Бундеслиги завершились драматическими победами Вольфсбурга, Айнтрахта и Герты, а Вердер начал сезон с ничьей.

Первый матч для вице-чемпиона Германии обещал быть не очень сложным, ведь Вольфсбург в прошлом сезоне звезд с неба не хватал. Правда, гельзенкирхенцам из-за травм не могли помочь ряд важных исполнителей – в частности Стамбуле, Очипка и Коноплянка. Как оказалось, потери оказались фатальными.

Вольфсбург весь матч действовал гораздо увереннее Шальке и закономерно вырвался вперед на 33-й минуте, когда Брукс замкнуд подачу Арнольда с углового ударом головой в ближний угол. "Кобальтовые" не смогли отыграться до конца первого тайма, а во втором их постигла еще одна неудача – Настасич слишком грубо сфолил против Вегхорста, а главный арбитр после просмотра видеоповтора решил, что это заслуживало красной карточки. Оставшись в меньшинстве, Шальке пошел ва-банк, что принесло свои плоды. Брукс сфолил в своей штрафной, а Бенталеб на 86-й минуте уверенно реализовал пенальти. Впрочем, вырвать ничью Шальке не сумел – на 90+4-й минуте Ґинчек забил победный гол Вольфсбурга.

В параллельной игре франкфуртский Айнтрахт добыл крайне тяжелую выездную победу над Фрайбургом. Хозяева поля были лучше на протяжении всей игры, однако пропущенный на 10-й минуте гол Николая Мюллера оказался решающим. Во втором тайме Фрайбург был близок к тому, чтобы отыграться, однако гол Флориана Нидерленгера отменили из-за офсайда. Несколько классных возможностей Петерсена также не помогли Фрайбургу, а на 82-й минуте "черно-белые" вообще пропустили второй гол – это Халлер оформил в матче гол+пас. Матч завершился победой Айнтрахта.

Фортуна Дюссельдорф начала сезон в Бундеслиге с домашнего поражения Аугсбургу. Хозяева провели неплохой первый тайм, заслуженно его выиграв благодаря голу Рамана на 39-й минуте, однако во втором тайме гости перехватили инициативу и очень быстро отыгрались. На 57-й минуте Хинтереггер замкнул подачу Шмида точным ударом головой под перекладину, а на 76-й минуте экс-нападающий Гамбурга Андре Хан вырвал для своей новой команды победу, забив после верховой передачи Рихтера.

В матче между Вердером и Ганновером очень долго не было забитых голов. Команды начали забивать только в последние 15 минут – и первым это сделали ганноверцы. На 76-й минуте Вейдант после передачи Бебу вышел один на один с голкипером и вывел свою команду вперед, однако через девять минут Гебре Селласие замкнул подачу с левого фланга ударом головой почти в пустые ворота – 1:1. Этот гол оказался последним в игре.

Матч Герты против Нюрнберга оказался наименее результативным в первых субботних матчах первого тура. Гол Ибишевича на 27-й минуте после прохода Лазаро по правому флангу и прострела в штрафную оказался единственным в игре, хотя на 84-й минуте берлинцы могли пропустить. К счастью для них, пенальти, который заработал Нюрнберг после игры рукой соперника в своей штрафной, не реализовал Ишак. Больше шансов забить у гостей не было, поэтому Герта празднует минимальную победу.

Таким образом, Вольфсбург набрал три очка и поднялся на второе место в турнирной таблице. За ним с первой победой идут Аугсбург и Герта, а Вердер и Ганновер занимают соответственно пятую и шестую строчки. Шальке, Нюрнеберг и Фрайбург с нулем очков занимают пятнадцатое, шестнадцатое и восемнадцатое места.

Чемпионат Германии 2018/2019, 1-й тур

Вольфсбург – Шальке – 2:1

Голы: Брукс, 33, Ґинчек, 90+4 – Бенталеб, 86 (пен)

Удаления: Брукс, 85 – Настасич, 66

Фрайбург – Айнтрахт – 0:2

Голы: Мюллер, 10 Халлер, 82

Фортуна – Аугсбург – 1:2

Голы: Раман, 40 – Хинтереггер, 57, Хан, 76

Вердер – Ганновер – 1:1

Голы: Селассие, 85 – Вейдант, 76

Герта – Нюрнберг – 1:0

Голы: Ибишевич, 28

Нереализованные пенальти: Ишак, 84