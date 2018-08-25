Вольфсбург – Шальке – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Вольфсбург вдома обіграв Шальке у матчі 1-го туру чемпіонату Німеччини. Дивіться відео голів матчу Вольфсбург – Шальке на "Футбол 24".

Вольфсбург весь матч діяв набагато впевненіше за Шальке та закономірно вирвався уперед на 33-й хвилині, коли Брукс замкнув подачу Арнольда з кутового ударом головою в ближній кут.

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Згодом все той же Брукс сфолив у власному штрафному, а Набіль Бенталєб на 86-й хвилині впевнено реалізував пенальті. Втім, вирвати нічию Шальке не зумів – на 90+4-й хвилині Ґінчек забив переможний гол Вольфсбурга.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 1-й тур

Вольфсбург – Шальке – 2:1

Голи: Брукс, 33, Ґінчек, 90+4 – Бенталєб, 86 (пен)