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Вольфсбург – Александрия: матч обслужит турецкая бригада арбитров

16:37 26 Читати українською
Вольфсбург – Александрия: матч обслужит турецкая бригада арбитров
Озкахья Халис / Соцсети

Обнародованы фамилии судей, которые будут обслуживать матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между Вольфсбургом и Александрией.

 

Главным арбитром поединка назначен турецкий рефери Халис Озкахья, сообщает law5-theref.blogspot.com.

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Ему будут помогать Сейхун Сесигюзель и Хакан Емишкен, а обязанности четвертого арбитра закреплены за Алпером Улусой. Заметим, что Озкахья в прошлогоднем розыгрыше Лиги Европы судил домашний матч Динамо против Астаны (2:2).

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Напомним, что матч между Вольфсбургом и Александрией состоится в четверг, 19 сентября, в Германии. Начало игры в 22:00. В параллельном матче группы I Гент с украинцами Игорем Пластуном, Романом Безусом и Романом Яремчуком дома сыграет против Сент-Этьена.

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Вольфсбург - Александрия Вольфсбург Вольфсбург Александрия Александрия Лига Европы Арбитры
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