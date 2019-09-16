Вольфсбург – Александрия: матч обслужит турецкая бригада арбитров

Обнародованы фамилии судей, которые будут обслуживать матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между Вольфсбургом и Александрией.

Главным арбитром поединка назначен турецкий рефери Халис Озкахья, сообщает law5-theref.blogspot.com.

Олександрія оголосила заявку на груповий етап Ліги Європи

Ему будут помогать Сейхун Сесигюзель и Хакан Емишкен, а обязанности четвертого арбитра закреплены за Алпером Улусой. Заметим, что Озкахья в прошлогоднем розыгрыше Лиги Европы судил домашний матч Динамо против Астаны (2:2).

Шаран: Александрия во время паузы подтянула физические кондиции

Напомним, что матч между Вольфсбургом и Александрией состоится в четверг, 19 сентября, в Германии. Начало игры в 22:00. В параллельном матче группы I Гент с украинцами Игорем Пластуном, Романом Безусом и Романом Яремчуком дома сыграет против Сент-Этьена.

Динамо – з баластом, Шахтар – із дірою у захисті: підсумки трансферного вікна для усіх клубів УПЛ