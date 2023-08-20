У поєдинку 2-го туру АПЛ Ньюкасл на виїзді поступився Манчестер Сіті (0:1). Дивіться відео гола та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Холанд міг виходити на побачення з голкіпером Ньюкасла вже на початку матчу, але Шер в останній момент встиг виставити ногу і перервати передачу. На 31-й Фоден отримав пас на правому фланзі, увірвався у штрафний і скинув на Альвареса, який з лінії закрутив у дальній кут воріт.

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Наприкінці тайму Філ віддав "цукерочку" на Холанда, але норвежець, намагаючись ювелірно пробити низом, не влучив у ворота (м'яч пройшов у лічених сантиметрах повз стійку).

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Поуп зреагував на удар Ерлінга з району одинадцятиметрової позначки і вибив сферу ногою. Родрі ледь не привіз у свої ворота, помилившись у центрі поля, але Вілсон не зумів пройти Гвардіола, а з ударом Барнса впорався Едерсон. Чогось більшого команди видати не змогли.