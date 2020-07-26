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Шахтер в волевом стиле разгромил второлиговое Полесье – забивали Коноплянка, воспитанник и бразильцы

22:19 - Читати українською
Шахтер в волевом стиле разгромил второлиговое Полесье – забивали Коноплянка, воспитанник и бразильцы
ФК Шахтер

Шахтер одержал уверенную победу над Полесьем в товарищеском матче. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Товарищеские матчи
Шахтер
4
4 : 1
1
Полесье
19:00 26:07:2020
завершено
 

Товарищеский матч

Шахтер – Полесье – 4:1

Голы: Майкон, 24, Бондаренко, 53, Коноплянка 70, Тете, 80 – Задерецкий, 19

Шахтер установил антирекорд УПЛ, несмотря на досрочное чемпионство

Шахтер вполне ожидаемо с первых минут владел инициативой, а Тайсон метров с 10-ти даже пробил в штангу. Однако счет открыли именно гости, когда на 19-й минуте Задерецкий головой замкнул навес со стандарта. "Горняки" восстановили равновесие уже через 5 минут. Марлос разогнал контратаку, с ударом Додо справился вратарь, однако Майкон добил мяч в сетку – 1:1. Именно при таком счете команды ушли на перерыв.

На вторую половину игры Луиш Каштру внес коррективы, выпустив на поле Трубина, Хочолаву, Бондаря, Тете и Бондаренко. Именно последние двое создали второй гол Шахтера: бразилец принял отличную диагональ от Тайсона и покатил за спины защитникам, а Артем Бондаренко, в касание положил мяч под дальнюю штангу, выведя свою команду вперед. На 70-й минуте Евгений Коноплянка получил мяч на левом краю штрафной, сделал несколько шагов в сторону ворот и мощным ударом прошил голкипера – 3:1. Итоговый счет был оформлен за десять минут до конца матча: Сиприано прошел до лицевой и отпасовал в центр штрафной, а Тете с лету пробил в девятку, информирует официальный сайт Шахтера.

Напомним, 29 июля команда Луиша Каштру проведет очередной товарищеский матч. На поле спорткомплекса Святошино "горняки" сыграют с ровенским Вересом. Начало игры в 10:30.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?

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