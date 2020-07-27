Вольова перемога "гірників" над представником Другої ліги у відеоогляді Шахтар – Полісся – 4:1

Товариський матч
Шахтар – Полісся – 4:1
Голи: Майкон, 24, Бондаренко, 53, Коноплянка, 70, Тете, 80 – Задерецький, 19
Полісся несподівано повело в рахунку завдяки голу Задерацького, але Шахтар швидко відігрався завдяки голу Майкона. Друга половина розпочалась з голу Бондаренка, а Коноплянка та Тете добили суперника.
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Нагадаємо, 29 липня команда Луїша Каштру проведе черговий товариський матч. На полі спорткомплексу Святошино "гірники" зіграють з рівненським Вересом. Початок гри о 10:30.