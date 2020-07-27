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Вольова перемога "гірників" над представником Другої ліги у відеоогляді Шахтар – Полісся – 4:1

14:37 - Читать на русском
Вольова перемога "гірників" над представником Другої ліги у відеоогляді Шахтар – Полісся – 4:1
Шахтар – Полісся – 4:1 / фото ФК Шахтар

Шахтар в спарингу здолав друголігове Полісся, поступаючись впродовж зустрічі. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Полісся на "Футбол 24".

Товариські матчі
Шахтар
4
4 : 1
1
Полісся
19:00 26:07:2020
завершено
 

Товариський матч

Шахтар – Полісся – 4:1

Голи: Майкон, 24, Бондаренко, 53, Коноплянка, 70, Тете, 80 – Задерецький, 19

Полісся несподівано повело в рахунку завдяки голу Задерацького, але Шахтар швидко відігрався завдяки голу Майкона. Друга половина розпочалась з голу Бондаренка, а Коноплянка та Тете добили суперника.

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Нагадаємо, 29 липня команда Луїша Каштру проведе черговий товариський матч. На полі спорткомплексу Святошино "гірники" зіграють з рівненським Вересом. Початок гри о 10:30.

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Шахтар - Полісся Шахтар Шахтар Відеоновини Полісся Полісся
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