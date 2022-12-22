"Саня вже відійшов від футбольної кар'єри, адже кілька років перебував у пошуку себе. Коли почалась війна, він був повністю адаптований до життя після футболу, перебував поруч із правильними людьми та розумів, що оборонятиме країну. Він зараз перебуває у лавах Збройних сил України, працює.

"Мілевського не засуджую, це частина футболу": дружба із Закарлюкою, ва-банк у Шахтарі та тренер на дискотеці

У Артема ситуація зовсім інша, адже він лише відходив від завершення кар'єри. Це дуже важкий процес, коли людина перебуває у пошуку себе. Почалась війна і це ще більше його затягнуло в депресивний стан, з якого він, як я бачу, ще досі не вийшов. Мілевського, як на мене, треба спробувати якось підтримати та інтегрувати в життя.

Він ще на перехідному етапі, на нього впливає просто все: що "прилітає" з його рідної країни, що батьки не розуміють, адже перебувають в іншому інформаційному полі. На жаль, він ще не адаптувався. Саша Алієв теж перші роки перебував у незрозумілому стані. Але у Саші є діти, і, вважаю, це його мотивує щось робити. Артем же поки що сам, хоч і мав стосунки. Це зовсім інша історія.

У Мілевського дуже великий YouTube-потенціал. У цій країні для нього усі двері відкриті, але треба щось запропонувати. Але це він повинен сам захотіти. Він вважає, що все це неважливо. Зараз не хоче знімати контент для "хі-хі, ха-ха".

Я з ним говорив. На нього дуже сильно вплинула війна, коли він побачив, як бомблять, як помирають люди. Він каже: "Я не розумію, навіщо це все робиться". Хочу, щоб всі зрозуміли, що він дуже глибоко перейнявся усіма подіями і йому не байдуже", – заявив Бебех в інтерв'ю Футбол 24, повну версію якого можна переглянути за посиланням.

Зізнання Мудрика, скандал з Динамо, Мілевський у депресії: інтерв'ю з Романом Бебехом