"У меня до сих пор есть связи в Украине. Там действительно происходят ужасные вещи. Люди ночуют в невероятных условиях, спят в бункерах, гаражах. Отдельно взятые семьи вынуждены вообще расстаться. Нам удалось помочь некоторым украинским семьям.

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Я даже не знаю, что сказать, просто обнимаю всю Украину и всех украинцев. Трудно представить, через что они сейчас проходят.

Считаю, что это позор для мировых лидеров из-за того, что там происходит, как и на любой войне в мире. Они должны обеспечивать мир, а не войну. Когда появляется некий лидер, поддерживающий войну, все остальные должны ему противостоять и работать для достижения мира. В данном случае война победила мир, и это позор для нас всех", – цитирует Каштру Terra.

Напомним, ныне португальский специалист возглавляет бразильский Ботафого.

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