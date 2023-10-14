Сборная Украины встречается с Северной Македонией в отборе к Евро-2024. Смотрите видео голов на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Северная Македония, стартовал в 16.00 по киевскому времени. Поединок 7 тура квалификации на чемпионат Европы-2024 в группе C проходит в Праге.

Украина захватила инициативу и начала создавать моменты. Самым активным был Мудрик. На 30-й минуте "сине-желтые" открыли счет. Судаков перехватил мяч перед чужим штрафным и хорошо пробил издалека – мяч рикошетом от Серафимова влетел в ворота. Первый тайм завершился победой подопечных Сергея Реброва со счетом 1:0.

Для Георгия Судакова это первый гол в составе сборной Украины.

Украина – Северная Македония: стартовые составы и онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024