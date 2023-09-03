"Шансы на то, что он сможет присутствовать на сборе команды Сергея Реброва как полноценная единица, есть.

Сабо – о возможном конфликте Ярмоленко и Луческу: "Должен вмешаться Суркис"

То есть было обследование, где-то на западе, операция не нужна, но надо понимать, что с Ярмоленко уже надо себя вести определенным образом.

Во всей коллекции антиквариата это – главная вещь. С ним надо работать по индивидуальным графикам, надо понимать это", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, ранее у 33-летнего капитана "сине-желтых" диагностировали частичное повреждение внутренней боковой связки колена.

К слову, сборная Украины уже 9 сентября сыграет поединок отбора на Евро-2024 с Англией. Через три дня, 12 сентября, соперником команды Реброва станет Италия.

Динамо впервые за 18 лет не вышло в групповой этап еврокубка – киевляне снова проиграли Бешикташу в Лиге конференций