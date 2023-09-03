"Во всей коллекции антиквариата это – главная вещь": журналист рассказал, сыграет ли Ярмоленко за сборную Украины
Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский пролил свет на самочувствие Андрея Ярмоленко.
"Шансы на то, что он сможет присутствовать на сборе команды Сергея Реброва как полноценная единица, есть.
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То есть было обследование, где-то на западе, операция не нужна, но надо понимать, что с Ярмоленко уже надо себя вести определенным образом.
Во всей коллекции антиквариата это – главная вещь. С ним надо работать по индивидуальным графикам, надо понимать это", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".
Напомним, ранее у 33-летнего капитана "сине-желтых" диагностировали частичное повреждение внутренней боковой связки колена.
К слову, сборная Украины уже 9 сентября сыграет поединок отбора на Евро-2024 с Англией. Через три дня, 12 сентября, соперником команды Реброва станет Италия.
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