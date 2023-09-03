"Шанси на те, що він зможе бути присутнім на зборі команди Сергія Реброва як повноцінна одиниця, є.

Сабо – про можливий конфлікт Ярмоленка і Луческу: "Має втрутитися Суркіс"

Тобто було обстеження, десь на заході, операція не потрібна, але треба розуміти, що з Ярмоленком вже треба себе вести певним чином.

У всій колекції антикваріату це – головна річ. З ним треба працювати за індивідуальними графіками, треба розуміти це", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, раніше у 33-річного капітана "синьо-жовтих" діагностували часткове пошкодження внутрішньої бічної зв'язки коліна.

До слова, збірна України вже 9 вересня зіграє поєдинок відбору на Євро-2024 з Англією. За три дні, 12 вересня, суперником команди Реброва старе Італія.

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