"У всій колекції антикваріату це – головна річ": журналіст розповів, чи зіграє Ярмоленко за збірну України
Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський пролив світло на самопочуття Андрія Ярмоленка.
"Шанси на те, що він зможе бути присутнім на зборі команди Сергія Реброва як повноцінна одиниця, є.
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Тобто було обстеження, десь на заході, операція не потрібна, але треба розуміти, що з Ярмоленком вже треба себе вести певним чином.
У всій колекції антикваріату це – головна річ. З ним треба працювати за індивідуальними графіками, треба розуміти це", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".
Нагадаємо, раніше у 33-річного капітана "синьо-жовтих" діагностували часткове пошкодження внутрішньої бічної зв'язки коліна.
До слова, збірна України вже 9 вересня зіграє поєдинок відбору на Євро-2024 з Англією. За три дні, 12 вересня, суперником команди Реброва старе Італія.
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