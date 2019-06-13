Реал уже побил собственный рекорд расходов за одно трансферное окно – впереди еще два с половиной месяца лета

Мадридцы крайне серьезно взялись за обновление состава в это межсезонье.

Трансферная кампания этим летом войдет в историю "сливочных", сообщает AS.

После подписания защитника Лиона Ферлана Менди за 48 млн евро, мадридский клуб обновил собственный рекорд по расходам в одно трансферное окно.

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Реал уже заплатил 303 миллиона евро за покупку пяти игроков: Эдена Азара (100 млн), Луки Йовича (60), Ферлана Менди (48), Эдера Милитао (50) и бразильца Родриго Гоиса (45).

До этого самым затратным окном Реала было лето 2009 года. Тогда клуб потратил 258,5 миллионов евро на трансферы Криштиану Роналду (94 млн), Кака (60), Карима Бензема (35), Хаби Алонсо (34,5), Рауля Альбиоля (15), Альваро Негредо (5), Альваро Арбелоа (4) и Эстебана Гранеро (4).

Испанский гранд скоро может поднять планку еще выше. В частности, Реал связывают с трансферами таких звезд как Погба, Неймар и Мбаппе.

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