Хайме Амаро перешел из Реала в Алькоркон, информирует Marca. Сообщается, что он является внуком легендарного для Реала футболиста Амаро Амансио. Последний выигрывал в составе "бланкос" 9 чемпионских титулов, Кубок чемпионов и становился чемпионом Европы в составе сборной Испании.

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В прошлом сезоне Хайме играл в аренде за Фуэнлабраду: он отличился 7 раз в 27 матчах. Последний свой мяч 19-летний форвард забил в ворота Алькоркона, своей будущей команды.

Согласно источнику, Хайме Амаро будет выступать за вторую команду Алькоркорна, а не за основную. Первая команда Алькоркорна выступает в третьем испанском дивизионе, вторая – в четвёртом.

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