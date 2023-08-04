Хайме Амаро перейшов з Реала в Алькоркон, інформує Marca. Повідомляється, що він є онуком легендарного для Реала футболіста Амаро Амансіо. Останній вигравав у складі "бланкос" 9 чемпіонських титулів, Кубок чемпіонів і ставав чемпіоном Європи у складі збірної Іспанії.

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Минулого сезону Хайме грав в оренді за Фуенлабраду: він відзначився 7 разів у 27 матчах. Останній свій м'яч 19-річний форвард забив у ворота Алькоркона, своєї майбутньої команди.

Згідно з джерелом, Хайме Амаро виступатиме за другу команду Алькоркорна, а не за основну. Перша команда Алькоркорна виступає в третьому іспанському дивізіоні, друга – в четвертому.

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