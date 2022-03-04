Поклонники "блаугранас" в Украине взяли оружие в руки и защищают наши суверенные земли от захватнической армии Владимира Путина.

"Сегодня Украина ведет войну против российских войск. Враг уничтожает города и убивает мирное население европейской страны Украины. Все члены киевского фан-клуба Барселоны стали на защиту своих земли, семей, людей, ценностей демократического и цивилизованного мира. Спасибо за поддержку и понимание!

Лапорта на украинском языке призвал остановить войну – видео выступления президента Барселоны

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил волонтеров из других стран присоединяться к обороне демократии, мира и безопасности в Европе и мире. Все желающие могут бороться бок о бок с украинцами против террористического государства 21 века. Граждане уже 16 стран согласились вступать в Международный легион территориальной обороны Украины.

Объединяйтесь, чтобы защитить Украину! Вместе мы победили Гитлера, вместе победим и Путина. Будем надеяться, что, когда война закончится, будем снова наслаждаться футбольными матчами на стадионах Барселоны, Киева, Донецка и Крыма", – говорится в сообщениях фан-клуба.

Болельщики испанского гранда опубликовали два фотоснимка в Instagram – на фоне сине-гранатовых и сине-желтых флагов красуется оружие и наш защитник.