Влахович забил невероятный гол со штрафного, Дибала эффектно ответил – видеообзор матча Ювентус – Рома – 1:1
22:58 - Читати українською
Ювентус сыграл вничью с Ромой в рамках 3-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Тамми Абрахам 69’
69’ Тамми Абрахам
Рома подошла к отчетному матчу в статусе одного из лидеров, выиграв оба предыдущих поединка. Ювентусу же нужно было реабилитироваться за потерю очков на поле Сампдории.
Рома и Ювентус сыграли вничью – Дибала роскошным ассистом ответил на шедевральный гол Влаховича
Хозяева Альянц Стедиум очень оперативно взялись за выполнение этой задачи. В частности, Душан Влахович. Уже на второй минуте встречи серб открыл счет невероятным ударом со штрафного. Развить успех не удалось, а Рома в очередной раз эффективно сыграла на стандарте. После углового Дибала пробивал бисиклетой – вышел эффектный ассист на Абрахама.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter