Ювентус сыграл вничью с Ромой в рамках 3-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Рома подошла к отчетному матчу в статусе одного из лидеров, выиграв оба предыдущих поединка. Ювентусу же нужно было реабилитироваться за потерю очков на поле Сампдории.

Рома и Ювентус сыграли вничью – Дибала роскошным ассистом ответил на шедевральный гол Влаховича

Хозяева Альянц Стедиум очень оперативно взялись за выполнение этой задачи. В частности, Душан Влахович. Уже на второй минуте встречи серб открыл счет невероятным ударом со штрафного. Развить успех не удалось, а Рома в очередной раз эффективно сыграла на стандарте. После углового Дибала пробивал бисиклетой – вышел эффектный ассист на Абрахама.