В субботу, 27 августа, продолжился 3-й тур чемпионата Италии 2022/23. Счета и обзор матчей субботы – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2022/23, 3 тур

Ювентус – Рома – 1:1

Голы: Влахович, 2 – Абрахам, 69

Кремонезе – Торино – 1:2

Голы: Серникола, 80 – Бьянкетти, 17 (авт), Радоньич, 65

Рома приехала в Турин, опережая Ювентус на 2 очка, а Пауло Дибала впервые противостоял своей бывшей команде. Фанаты "Старой синьоры" встретили бывшего любимца очень тепло – аплодисментами и баннерами со словами благодарности.

Лацио нанес первое поражение Интеру в сезоне и временно возглавил Серию А

Хозяева шокировали римлян уже на 2-й минуте – Влахович фантастически исполнил штрафной. Мяч от перекладины влетел в сетку ворот даже не шевельнувшегося Патрисиу. Первый пропущенный гол Ромы в чемпионате.

Такое начало явно не входило в планы подопечных Моуринью, которые не могли ничего противопоставить туринской команде. На экваторе первого тайма Ювентус забил во второй раз – Локателли в касание из-за пределов штрафной укрепил преимущество хозяев. Казалось. Арбитр после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот из-за фола Влаховича. Рома до перерыва так ничего и не продемонстрировала – преимущество Юве не вызывало сомнений.

"Волки" забили свой гол во втором тайме. На 69-й минуте Пеллегрини подал угловой, Дибала с лета эффектно то ли пробил, то ли прострелил, но Абрахам занес мяч в ворота. Первое результативное действие аргентинца за Рому.

Аллегри выпустил Милика, для которого это был дебют за туринскую команду после перехода из Марселя. Именно Аркадиуш спас Юве, выбив мяч практически из линии ворот. Это был последний острый момент матча. 1:1 – Рома впервые потеряла очки, набрав 7 баллов в трех турах. Столько же у Лацио и Торино. Подопечные Аллегри имеют на два меньше.

Кремонезе пытался набрать первые очки в чемпионате в домашнем матче с Торино, который в двух турах добыл 4 пункта. Дебютная домашняя игра началась для новичка элиты неудачно – Бьянкетти срезал мяч в свои ворота после удара Влашича. После перерыва Радоньич удвоил преимущество "быков", поразив ворота из пределов вратарской. Кремонезе таки сократил отставание после точного удара в девятку, но не больше. 1:2 – третье поражение новичка в трех матчах. У Торино 7 баллов.