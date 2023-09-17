Влахович установил исторический рекорд Ювентуса, который не покорился даже Роналду
11:41 - Читати українською
Нападающий Ювентуса Душан Влахович постепенно оправдывает инвестиции клуба.
10’ Душан Влахович
26’ Федерико Кьеза
67’ Душан Влахович
Луис Альберто 64’
10’ Душан Влахович
26’ Федерико Кьеза
64’ Луис Альберто
67’ Душан Влахович
Накануне серб оформил дубль в матче против Лацио, который завершился победой Ювентуса со счетом 3:1. Таким образом, Влахович установил исторический рекорд результативности, сообщает Opta. Душан стал первым футболистом Ювентуса, забившим по меньшей мере четыре гола в четырех стартовых турах двух сезонов Серии А подряд.
Ювентус разобрался с Лацио и временно стал лидером Серии А – римляне проиграли в третий раз за четыре тура
Интересно, что Криштиану Роналду за три года в Турине ни разу не начинал сезон с таких показателей. Ближе всего к этому португалец был во время своей последней кампании, но тогда серию испортил коронавирус.
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