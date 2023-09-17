Накануне серб оформил дубль в матче против Лацио, который завершился победой Ювентуса со счетом 3:1. Таким образом, Влахович установил исторический рекорд результативности, сообщает Opta. Душан стал первым футболистом Ювентуса, забившим по меньшей мере четыре гола в четырех стартовых турах двух сезонов Серии А подряд.

Ювентус разобрался с Лацио и временно стал лидером Серии А – римляне проиграли в третий раз за четыре тура

Интересно, что Криштиану Роналду за три года в Турине ни разу не начинал сезон с таких показателей. Ближе всего к этому португалец был во время своей последней кампании, но тогда серию испортил коронавирус.