Напередодні серб оформив дубль у матчі проти Лаціо, який завершився перемогою Ювентуса з рахунком 3:1. Таким чином Влаховіч встановив історичний рекорд результативності, повідомляє Opta. Душан став першим футболістом Ювентуса, який забив щонайменше чотири голи у чотирьох стартових турах двох сезонів Серії А поспіль.

Ювентус розібрався з Лаціо й тимчасово став лідером Серії А – римляни програли втретє за чотири тури

Цікаво, що Кріштіану Роналду за три роки в Турині жодного разу не починав сезон з таких показників. Найближчим до цього португалець був під час своєї останньої кампанії, але тоді серію зіпсував коронавірус.