Влаховіч встановив історичний рекорд Ювентуса, який не підкорився навіть Роналду
11:40 - Читать на русском
Нападник Ювентуса Душан Влаховіч потроху виправдовує інвестиції клубу.
10’ Душан Влаховіч
26’ Федеріко К'єза
67’ Душан Влаховіч
Луїс Альберто 64’
10’ Душан Влаховіч
26’ Федеріко К'єза
64’ Луїс Альберто
67’ Душан Влаховіч
Напередодні серб оформив дубль у матчі проти Лаціо, який завершився перемогою Ювентуса з рахунком 3:1. Таким чином Влаховіч встановив історичний рекорд результативності, повідомляє Opta. Душан став першим футболістом Ювентуса, який забив щонайменше чотири голи у чотирьох стартових турах двох сезонів Серії А поспіль.
Ювентус розібрався з Лаціо й тимчасово став лідером Серії А – римляни програли втретє за чотири тури
Цікаво, що Кріштіану Роналду за три роки в Турині жодного разу не починав сезон з таких показників. Найближчим до цього португалець був під час своєї останньої кампанії, але тоді серію зіпсував коронавірус.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter