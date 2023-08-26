Серия А, 2 тур

Фрозиноне – Аталанта – 2:1

Голы: Харруи, 5, Монтеризи, 24 – Сапата, 56

Монца – Эмполи – 2:0

Голы: Кольпани, 45, 52

Эйсебиу Ди Франческо дал понять, что его команду рано списывать со счетов. В первом туре Фрозиноне дал бой действующему чемпиону, а сегодня против Аталанты было еще интереснее. Джан Пьеро Гасперини в своем стиле не дает новичкам много игрового времени. В старте выходят только проверенные бойцы. В первом тайме против "канарок" аргументов они не нашли. Харруи, который и Наполи забил, открыл счет уже на пятой минуте, классно закрутив под дальнюю штангу. Второй гол в ворота Муссо влетел после углового.

На старте второй половины Сапата один мяч отыграл. Впоследствии Гасперини бросил в бой Скамакку и де Кетеларе. Они оживили игру и создали несколько моментов – то партнеры подводили, то кипер соперника действовал безупречно. В конце концов Фрозиноне больше не пропустил и одержал первую победу в истории противостояний с Аталантой.

Монца выиграла первый домашний матч сезона. После поражения в поле Интера команда Адриано Галлиани должна была реабилитироваться перед собственными болельщиками. Эмполи сейчас в таком положении, что серьезного сопротивления не создаст. Все прогнозы оправдались. Андреа Кольпани забил роскошный гол (в стиле Дугласа Косты) перед перерывом, а в начале второго тайма оформил дубль, замкнув подачу с левого фланга. Больше счет не поменялся.

После этих матчей только Эмполи из квартета команд, о которых шла речь в этой новости, остается без очков. У всех остальных в активе по три зачетных пункта.