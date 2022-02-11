"Нужно время, мы в самом начале. Но, как я уже говорил, я очень благодарен партнерам по команде, тренеру и клубу, которые так мне помогают. Без них ничего не получилось бы. Для меня играть за Ювентус – это честь. Рад оказаться в этой невероятной команде.

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Мы хорошо ладим и на поле, и за его пределами. Дибала и Мората – замечательные ребята, очень много всего выиграли. Я здесь, чтобы учиться и попытаться выйти на их уровень.

Фиорентина? Думаю только о матче и победе. Остальное меня не очень интересуют. Это такой же матч, как и все остальные. Мы здесь, чтобы играть в футбол. Для меня это не проблема", – цитирует Влаховича Football Italia .

Напомним, Фиорентина выручила за сербского форварда 75 миллионов евро, но трансфер резко осудили болельщики и президент клуба. Душан Влахович на момент продажи был лучшим бомбардиром Серии А.