"Потрібен час, ми на самому початку. Але, як я вже казав, я дуже вдячний партнерам по команді, тренеру та клубу, які так мені допомагають. Без них нічого не вийшло б. Для мене грати за Ювентус – це честь. Радий опинитися у цій неймовірній команді.

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Ми добре ладнаємо і на полі, і за його межами. Дибала та Мората – чудові хлопці, які дуже багато всього виграли. Я тут, щоб навчатися та спробувати вийти на їхній рівень.

Фіорентина? Думаю тільки про матч та перемогу. Решта мене не дуже цікавить. Це такий самий матч, як і всі інші. Ми тут, щоб грати у футбол. Для мене це не проблема", – цитує Влаховіча Football Italia.

Нагадаємо, Фіорентина виручила за сербського форварда 75 мільйонів євро, але трансфер різко засудили вболівальники й президент клубу. Душан Влаховіч на момент продажу був найкращим бомбардиром Серії А.

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