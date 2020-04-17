Владелец Арсенала Кронке выделит клубу большую сумму из-за коронавируса

Американский бизнесмен Стэн Кронке решил оказать финансовую помощь Арсеналу. Он является владельцем более 97 % акций лондонцев.

Предприниматель выделит большую сумму, речь идет о миллионах фунтов, утверждает Daily Mail.

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Кризис, спровоцированный пандемией коронавируса и остановкой сезона, ухудшил финансовую ситуацию в Арсенале. В частности, менеджменту клуба урезали зарплату на треть. Наставник "канониров" Микель Артета, зарабатывающий 5 млн фунтов в год, тоже согласился на значительное снижение оплаты труда. Последовать своему примеру испанский специалист призвал и игроков первой команды.

Напомним, что на вынужденную паузу в АПЛ Арсенал ушел на 9-м месте. В активе команды с Эмирейтс 40 очков и 8-бальный дефицит от зоны Лиги чемпионов. Правда, лондонцы еще имеют матч в запасе.

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