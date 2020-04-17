Владелец Брайтона предложил революционные изменения в духе НХЛ и НБА – виноват коронавирус

Британский предприниматель Тони Блум нашел рецепт борьбы с кризисом в мировом футболе, спровоцированным пандемией коронавируса и вынужденной остановкой сезона.

Владелец "чаек" предложил ввести потолок зарплат в футболе, сообщает The Telegraph.

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"Если это сработает, то потолок нужно ввести по всему миру, а в Европе – обязательно, хотя это и невероятно трудно сделать. Но если лиги придут к общему знаменателю, и возникнут юридические вопросы, то, уверен, что-то в регламентных нормах нужно будет поменять. Если нет, то зарплаты игроков будут расти и дальше и, в конце концов, станут неподъемным бременем для клубов", – отметил Блум.

К слову, потолок зарплат является обычным явлением во всех профессиональных лигах США (НХЛ, НБА, МЛС, МЛБ), а также в некоторых национальных соревнованиях по регби.

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