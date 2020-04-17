toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Владелец Брайтона предложил революционные изменения в духе НХЛ и НБА – виноват коронавирус

09:59 27 Читати українською
Владелец Брайтона предложил революционные изменения в духе НХЛ и НБА – виноват коронавирус
Тони Блум / AFP

Британский предприниматель Тони Блум нашел рецепт борьбы с кризисом в мировом футболе, спровоцированным пандемией коронавируса и вынужденной остановкой сезона.

Владелец "чаек" предложил ввести потолок зарплат в футболе, сообщает The Telegraph.

Ставки на белорусский футбол увеличились в десятки раз – впечатляющая статистика

"Если это сработает, то потолок нужно ввести по всему миру, а в Европе – обязательно, хотя это и невероятно трудно сделать. Но если лиги придут к общему знаменателю, и возникнут юридические вопросы, то, уверен, что-то в регламентных нормах нужно будет поменять. Если нет, то зарплаты игроков будут расти и дальше и, в конце концов, станут неподъемным бременем для клубов", – отметил Блум.

К слову, потолок зарплат является обычным явлением во всех профессиональных лигах США (НХЛ, НБА, МЛС, МЛБ), а также в некоторых национальных соревнованиях по регби.

Фінал без... арбітра: як війни, революції і заколоти призводили до колапсу європейських чемпіонатів

blog_ava
"Они не засиделись, они полностью проворовались": Алиев готов возглавить УПЛ
08:54
146
Теги
Англия коронавирус футбольные финансы Брайтон Брайтон НБА
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
19
мин
Агробизнес
18:00
Минай
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук