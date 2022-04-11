У французькому гранді назрівають великі зміни – не надто приємні для тих, хто звик до розкоші.

Часи гучних трансферів і плеяди зірок у Парижі підходять до завершення. Катарські власники ПСЖ ухвалили рішення продати клуб. Про це повідомив журналіст Еду Агірре в ефірі El Chiringuito TV.

Мессі й Неймар влітку можуть покинути ПСЖ і вирушити за океан

Нассер Аль-Хелаїфі – чинний президент ПСЖ – покине свою посаду, а компанія Qatar Sports Investments, яка є власником клубу з 2011 року, розпочне пошук потенційних покупців. Після чемпіонату світу-2022, що пройде у Катарі в листопаді-грудні, бюджет ПСЖ буде значно зменшений. Гучних трансферів у наступне міжсезоння паризький клуб теж більше не планує.

Зауважимо, в епоху катарських нафтодоларів ПСЖ так і не зміг виграти Лігу чемпіонів, обмежившись лише внутрішніми трофеями у Франції. Найвище досягнення французького клубу в ЛЧ – вихід у фінал сезону 2019/20 і поразка від Баварії (0:1).