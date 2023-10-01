Бордо проиграл Греноблю 0:2 и опустился на 12-е место второго дивизиона Франции. Особого внимания заслуживает первый гол, забитый на 15-й минуте.

Вратарь парировал пижонский пенальти и забил спасательный гол – копия момента из Лиги чемпионов

Его автором стал Виргилиу Постолаки, но главная заслуга во взятии ворот принадлежит Рафалу Страчеку – голкиперу Бордо. Польский вратарь принял мяч от партнера, но далеко отпустил его. Страчек пытался отдать поперечный пас защитнику, однако потерял мяч перед пустыми воротами. Постолаки без проблем пользовался подарком.

Ошибка Страчека напомнила ляпы Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов 2017/18 Ливерпуль – Реал, в котором немецкий голкипер допустил два ужасных фейла.

Напомним, в составе Бордо выступает украинец Даниил Игнатенко, но против Гренобля он не сыграл, проведя весь матч в запасе. В последних трех турах полузащитник получил всего 6 минут.