Президент "сине-гранатовых" заверил, что клуб еще не завершил трансферную кампанию в текущее межсезонье.

"Аспиликуэта и Маркос Алонсо? Не заставляйте меня называть имена. Понятно одно – Барселона хочет иметь по два игрока высокого класса на каждую позицию, насколько это возможно.

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Вижу, что некоторые наши соперники немного озабочены трансферами Барселоны. Это значит, что мы поступаем правильно. Я уважаю их позицию, но вижу, что они обеспокоены. То есть, мы снова становимся конкурентоспособными. Увидимся на поле.

Футбол не ждет. Требования в Барселоне выше, чем в других клубах. У меня такое чувство, что мы хорошо работаем. Благодаря знаниям Хави формируем отличную команду. Сообщение, которое мы присылаем миру, очень четкое: мы проснулись, мы вернулись и будем соревноваться за все", – цитирует Лапорту AS.

В текущее трансферное окно Барса уже подписала 5 известных новичков – Роберта Левандовски, Андреаса Кристенсена, Франка Кессье, Рафинью и Жюля Кунде.

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