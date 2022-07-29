"У Барселоны есть моральный долг перед Месси": Лапорта намекнул на возвращение Лионеля
Президент "сине-гранатовых" снова подогрел слухи о возможном камбэке семикратного обладателя "Золотого мяча" на Камп Ноу.
"Я хотел бы, чтобы Месси завершил карьеру в Барселоне. Считаю, что его уход из клуба является временным. Лео ушел не так, как должен был. И я тоже несу ответственность за то, что случилось.
ПСЖ предложил Месси продлить контракт
Как президент Барсы я хочу его возвращения. Месси ушел из клуба вынужденно, по экономическим причинам. У нас есть моральный долг перед ним. Очень хотел бы, чтобы он завершил карьеру в статусе игрока Барселоны", - цитирует Жоана Лапорту Marca.
Напомним, в 2021 году Барселона не смогла втиснуть контракт Лионеля Месси в лимит зарплат, установленный Ла Лигой. Аргентинец был вынужден покинуть клуб, в котором провел всю профессиональную карьеру, и на правах свободного агента подписал двухлетний контракт с ПСЖ.
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