"Я хотел бы, чтобы Месси завершил карьеру в Барселоне. Считаю, что его уход из клуба является временным. Лео ушел не так, как должен был. И я тоже несу ответственность за то, что случилось.

ПСЖ предложил Месси продлить контракт

Как президент Барсы я хочу его возвращения. Месси ушел из клуба вынужденно, по экономическим причинам. У нас есть моральный долг перед ним. Очень хотел бы, чтобы он завершил карьеру в статусе игрока Барселоны", - цитирует Жоана Лапорту Marca.

Напомним, в 2021 году Барселона не смогла втиснуть контракт Лионеля Месси в лимит зарплат, установленный Ла Лигой. Аргентинец был вынужден покинуть клуб, в котором провел всю профессиональную карьеру, и на правах свободного агента подписал двухлетний контракт с ПСЖ.

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