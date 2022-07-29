Президент "синьо-гранатових" запевнив, що клуб ще не завершив трансферну кампанію у поточне міжсезоння.

"Аспілікуета і Маркос Алонсо? Не змушуйте мене називати імена. Зрозуміло одне – Барселона хоче мати по двоє гравців високого класу на кожну позицію, наскільки це можливо.

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Бачу, що деякі наші суперники трохи занепокоєні трансферами Барселони. Це означає, що ми робимо все правильно. Я поважаю їхню позицію, але бачу, що вони стурбовані. Тобто, ми знову стаємо конкурентноздатними. Побачимося на полі.

Футбол не чекає. Вимоги у Барселоні вищі, ніж в інших клубах. У мене таке відчуття, що ми добре працюємо. Завдяки знанням Хаві формуємо чудову команду. Повідомлення, яке ми надсилаємо світу, дуже чітке: ми прокинулися, ми повернулися і будемо змагатися за все", – цитує Лапорту AS.

У поточне трансферне вікно Барса вже підписала 5-х відомих новачків – Роберта Лєвандовскі, Андреаса Крістенсена, Франка Кессьє, Рафінью і Жюля Кунде.

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