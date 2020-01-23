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Вивчаренко оценил свой дебют за Динамо в спарринге

23 января 23:40 13 Читати українською
Вивчаренко оценил свой дебют за Динамо в спарринге
Константин Вивчаренко / Dynamo.kiev.ua

Защитник Динамо Константин Вивчаренко поделился впечатлениями от дебюта за первую команду киевского клуба.

Товарищеские матчи
Динамо Киев
4
4 : 0
0
Вардар
16:00 23:01:2020
завершено
 

"Никаких переживаний не было, все поддержали меня перед игрой. С Пиваричем очень комфортно играть, он опытный игрок, много подсказывал, как лучше действовать. У нас получилась отличная связка на левом фланге.

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Как объяснить результативность Динамо в первом тайме? Думаю, все вышли на поле заряженными, ведь давно не забивали много мячей. Все хотели показать, на что способны. Не скажу, что сейчас в Турции мы сильные нагрузки. Очень большие нагрузки были в Киеве, по две тренировки в день – зал и бег. А сейчас я уже вошел в ритм, поэтому все дается нормально.

Все очень хорошо, старшие ребята поддерживают на тренировках и в играх. Мы очень им за это благодарны. Говорили, что мы должны спеть песню, но мы пока не знаем, успеем ли спеть, поскольку скоро должны ехать в расположение команды U-19", – поделился Вивчаренко в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Динамо разгромило Вардар (4:0), а голами отметились Буяльский, Сидорчук, Дуэлунд и Русин.

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Динамо Киев Динамо Киев Зимние сборы Константин Вивчаренко Константин Вивчаренко Динамо Киев - Вардар
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