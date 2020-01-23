Вівчаренко оцінив свій дебют за Динамо в спарингу

Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко поділився враженнями від дебюту за першу команду київського клубу.

"Жодних переживань не було, усі підтримали мене перед грою. З Піварічем дуже комфортно грати, він досвідчений гравець, багато підказував, як краще діяти. У нас вийшла відмінна зв’язка на лівому фланзі.

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Як пояснити результативність Динамо в першому таймі? Гадаю, усі вийшли на поле зарядженими, адже давно не забивали багато м’ячів. Усі хотіли показати, на що здатні. Не скажу, що зараз у Туреччині ми маємо сильні навантаження. Дуже великі навантаження були в Києві, по два тренування на день – зал і біг. А зараз я вже увійшов у ритм, тому все дається нормально.

Усе дуже добре, старші хлопці підтримують на тренуваннях і в іграх. Ми дуже їм за це вдячні. Казали, що ми повинні заспівати пісню, але ми поки не знаємо, чи встигнемо заспівати, оскільки скоро маємо їхати до розташування команди U-19", – поділився Вівчаренко в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Динамо розгромило Вардар (4:0), а голами відзначились Буяльський, Сидорчук, Дуелунд та Русин.

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