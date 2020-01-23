Михайличенко оценил разгромную победу Динамо в спарринге против Вардара

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко подвел итоги контрольного матча против Вардара (4:0).

"Это была очень важная игра, как и любая на сборах, поскольку кроме того, что мы получили физическую нагрузку, нам еще и достался хороший спарринг-партнер. Мы показали хорошее движение, достигли результата, хотя он и не является сейчас главным. Удачно завершился еще один рабочий день.

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Пиварич – опытный футболист, ранее игравший на этой позиции и умеет там действовать. Связка Пиварич – Вивчаренко сегодня сыграла хорошо, несмотря на то, что в такой комбинации ребята находились впервые. Рад за Константина, за его дебют, он сыграл надежно, быстро. Считаю, он может и должен прогрессировать.

Сегодня мы хотели посмотреть, как Кадири выглядит в середине поля. Мы меняем не только связи, группы, но и хотим, чтобы все футболисты хорошо друг друга понимали и взаимодействовали. Вообще, от всей средней линии требуем выполнения большого объема работы, хорошего движения, смены позиций. Ребята забили хорошие мячи", – поделился Михайличенко в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Динамо разгромило Вардар (4:0), а голами отметились Буяльский, Сидорчук, Дуелунд и Русин.

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