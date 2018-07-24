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Витор Буэно перейдет в Динамо независимо от трансфера Дерлиса Гонсалеса в Сантос

20:35 183 Читати українською
Витор Буэно перейдет в Динамо независимо от трансфера Дерлиса Гонсалеса в Сантос
Витор Буэно / фото: ФК Сантос

Срыв переговоров по трансферу Дерлиса Гонсалеса в Сантос не повлияет на переход Витора Буэно в киевское Динамо.

Вингер Сантоса Витор Буэно станет игроком киевского Динамо, несмотря на вероятный срыв трансфера Дерлиса Гонсалеса в обратном направлении.

Президент Сантоса Жозе Карлос Перейра заявил, что эти переходы не является взаимосвязанными. По словам Перейры, Витор Буэно пополнит киевский клуб на правах аренды, сообщает Globo Esporte.

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Кроме того, как отметил президент Сантоса, переговоры по Дерлису еще не завершены.

"У Сантоса есть рамки бюджета, и мы не хотим терять контроль над командой. И не собираемся делать для кого-то исключений. Операция была практически завершена, но потом возникли другие требования. Надеюсь, сегодня все решится", – рассказал Перейра.

Напомним, Витор Буэно уже вылетел в Украину для завершения перехода в Динамо.

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