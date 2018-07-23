Динамо отдало Коваля в аренду в Аль-Фатех

Голкипер Динамо Максим Коваль ближайший год на правах аренды будет играть за аравийский Аль-Фатех.

Аль-Фатех арендовал голкипера Динамо Максима Коваля. Соглашение рассчитано на 1 год. Аль-Фатех имеет опцию полноценного трансфера игрока по истечении этого срока, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Ранее наставник киевлян Александр Хацкевич отмечал, что Коваль будет искать новый клуб. Контракт голкипера с Динамо, по данным Transfermarkt, истекает летом 2020 года.

К слову, вторую половину сезона 2017/18 25-летний голкипер провел в аренде в Депортиво, правда, принял участие лишь в двух матчах.