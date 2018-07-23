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Динамо отдало Коваля в аренду в Аль-Фатех

21:11 82 Читати українською
Динамо отдало Коваля в аренду в Аль-Фатех
Максим Коваль / фото: ФК Динамо

Голкипер Динамо Максим Коваль ближайший год на правах аренды будет играть за аравийский Аль-Фатех.

Аль-Фатех арендовал голкипера Динамо Максима Коваля. Соглашение рассчитано на 1 год. Аль-Фатех имеет опцию полноценного трансфера игрока по истечении этого срока, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Коваль стал худшим игроком чемпионата Испании по версии WhoScored

Ранее наставник киевлян Александр Хацкевич отмечал, что Коваль будет искать новый клуб. Контракт голкипера с Динамо, по данным Transfermarkt, истекает летом 2020 года.

К слову, вторую половину сезона 2017/18 25-летний голкипер провел в аренде в Депортиво, правда, принял участие лишь в двух матчах.

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