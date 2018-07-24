Переговоры Дерлиса Гонсалеса с Сантосом завершены, мы очень разочарованы, – агент игрока

Вингер Динамо Дерлис Гонсалес, похоже, таки не перейдет в Сантос. Агент игрока сообщил о завершении переговоров.

Агент Дерлиса Гонсалеса Исидоро Хименес сообщил о провале переговоров с Сантосом.

"По телефону мы обсуждали с президентом Сантоса, что они выплатят Дерлису такую ​​же зарплату, которую он получал в Динамо. Это было для нас большим сюрпризом, когда по прибытии в Бразилию все изменилось. Мы ждали решения клуба 4 дня и ничего не получили. В понедельник я хотел платить уже 50% его зарплаты.

Дерлис Гонсалес не может договориться с Сантосом об условиях личного контракта

Мы предлагали обещанную зарплату плюс бонусы, чтобы не уйти в убытки. Мы пытались помочь, но больше не хотим. Мы очень разочарованы ситуацией. Это несерьезно. Переговоры завершены", – цитирует агента Gazeta Esportiva.

Сантос в свою очередь жалуется, что парагвайский футболист попросил в дополнение к зарплате в размере 250 тысяч долларов бонуса при подписании контракта, перелет первым классом, дом и автомобиль.

"У нас есть бюджет, который мы были готовы потратить на зарплату Гонсалеса, об этом они знали. Мы даже увеличили эту сумму после одобрения правлением клуба, но мы не сумасшедшие.

Или примите нашу политику и философию, или мы отказываемся принимать ваши условия",– заявил президент Сантоса.

К слову, киевский клуб ранее согласовал с Сантосом условия аренды Дерлиса. В то же время в Киев должен переехать вингер бразильцев Витор Буэно, который уже вылетел в Украину.