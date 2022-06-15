"Хочу ответить Вацко. Витя, зайчонок, иди к Игорю Михайловичу Суркису и скажи ему, пусть оставит Витиньо, который не хочет не то, что играть, а ехать сюда. А потом пусть заставит его выступать за Динамо. В Украине такие легионеры, что им проще разучиться играть в футбол, чем научиться.

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А что касается молодых игроков, то мы уже всех распродали, что играть некому. Они же так себя проявили в юношеских сборных, всё повыигрывали. Молодёжь у нас растет как грибы. Пусть Вацко скажет, кого мы продали из молодежи в последнее время?

Так что Витя, занимайся рыбалкой и комментируй матчи, а футбол оставь профессионалам. Я понимаю, почему Витя защищает иностранцев. Он ведь находится не в Киеве, а в Закарпатском котле. Оттуда проще умничать. Раньше у Вацко была кличка "рыбак", но теперь он дорос до нового прозвища – "Карасев-Щукин", – сказал Леоненко в комментарии FanDay.

Напомним, ранее Вацко назвал высказывания Леоненко по поводу нежелания иностранных футболистов возвращаться в Украину слишком ограниченными.

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