"Так мог сказать только Леоненко": Вацко высмеял слова эксперта об "изгнании" легионеров Динамо и Шахтера
Комментатор Виктор Вацко не согласен с Виктором Леоненко, который требовал разогнать всех зарубежных игроков-трусов.
"Так мог сказать только Леоненко, потому что он думает очень ограниченно. Не будет сильных легионеров – не будет расти качественная украинская молодежь.
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Потому что прогресс проходит в конкурентной среде, а не в случае, когда тебе дарят место в составе просто за то, что ты есть и умеешь по мячу три раза попасть. Никакие искусственные ограничения не пойдут на пользу игрокам и чемпионату Украины", – резюмировал Вацко в эфире Вацко on air.
Напомним, почти все легинеры УПЛ покинули Украину с начала полномасштабного вторжения России (24 февраля), а УЕФА предоставил им особое разрешение на трансферы за пределами окна.
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