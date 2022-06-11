"Чемпионат должен проходить в Украине! Шахтер и СК Днепр-1 хотят проводить матчи в Польше, чтобы сохранить легионеров, но в этом случае им нужно просто разобраться с футболистами. Потому что деньги в Шахтере они хотят получать, а играть здесь не особо хотят. Надо объяснить ситуацию или послать.

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У нас уже дети играют, ветераны играют, турниры проводятся. Если они (легионеры, – прим.) такие сцыкуны, то пусть едут играть к себе домой. В моей команде (Леоненко тренирует сборную "Звезд украинского футбола", – прим.) чемпионов страны больше, чем в нынешнем Динамо. И ничего, мы играем товарищеские игры. Хоть и бомбят, мы не боимся.

Я бы на месте президента Шахтера разбирался. Если вы боитесь — тогда пошли нахрен. Это будет ненормально, если две команды будут играть в Польше, а остальные здесь. Я понимаю, что нужно готовиться к Лиге чемпионов, но тут вопрос стоит больше в порядочности футболистов.

Каким будет Шахтер без иностранцев? Будут перестраиваться, жизнь на легионерах не заканчивается, тем более на ссыкунах. С них уже ничего не слепишь, если в их головах только одна мысль: что сейчас ракета прилетит. Ссыкуны пусть играют в шахматы", – сказал Леоненко в комментарии FanDay.

Напомним, сезон 2021/22 был завершен досрочно из-за нападения России на Украину. Новый сезон на всех уровнях (УПЛ, Первая лига, Вторая лига, женский чемпионат) стартует уже в августе.

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