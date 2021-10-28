Вингер киевского Динамо Витинью рассказал о своих идолах в игре миллионов и вспомнил сильнейших игроков, с которыми удалось вместе выступать.

Неймар и Роналдиньо – любимые футболисты легионера Динамо. Сам бразилец рассказал об этом в интервью SportArena.

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"Нет, лично я с ними незнаком. Но это моя мечта – познакомиться с ними. Это мои кумиры. Пожалуй, сильнейший, с кем я играл, это Адриано, который был в Барселоне. Играл с Лучо Гонсалесом, который был в Порту, аргентинец. Марко Рубен – тоже аргентинец. Можно сказать, эти три игрока – самые сильные, с которыми я имел возможность играть", – заявил Витиньо.

Напомним, что Витиньо летом перебрался в Динамо за 6 млн евро из Атлетико Паранаэнсе. В его активе 8 матчей в сезоне 2021/22.

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