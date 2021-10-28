Вінгер київського Динамо Вітінью розповів про своїх ідолів у грі мільйонів і пригадав найсильніших гравців, із якими пощастило разом виступати.

Неймар і Роналдінью – улюблені футболісти легіонера Динамо. Сам бразилець розповів про це в інтерв'ю SportArena.

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"Ні, особисто я з ними незнайомий. Але це моя мрія – познайомитися з ними. Це мої кумири. Мабуть, найсильніший, із ким я грав, це Адріано, який був у Барселоні. Грав із Лучо Гонсалесом, який був у Порту, аргентинець. Марко Рубен – також аргентинець. Можна сказати, ці три гравці – найсильніші, з ким я мав можливість грати", – заявив Вітінью.

Нагадаємо, що Вітінью влітку перебрався в Динамо за 6 млн євро з Атлетіко Паранаенсе. У його активі 8 матчів у сезоні 2021/22.

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