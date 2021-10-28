"Найтехнічніший футболіст Динамо? Є, звичайно, Вітя (Циганков – Футбол 24), правий півзахисник. Якщо на нього так подивитися, то він дуже технічний. Мені він справді більше схожий на бразильця.

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Звісно, Дуду знають усі. Це дуже сильний гравець. Інколи я думаю, чому ж він не показав себе в Динамо. Мабуть, це питання адаптації – він не зміг звикнути до України. Таке буває. Адже якщо говорити про Бразилію, це великий гравець.

Буено і Че Че? Думаю, тут та ж ситуація – не до кінця змогли адаптуватися в Україні. Але в Бразилії Че Че грає на досить високому рівні. Це теж дуже хороший футболіст, але щоб грати в Україні, цього може бути недостатньо.

Проблем з адаптацією не боюся. Думаю, це все індивідуально. Так, у багатьох через це не вийшло, але це не означає, що у мене буде так само. Я готовий до змін і розумію, на що йшов", – розповів легіонер в інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, що Вітінью влітку перебрався в Динамо за 6 млн євро з Атлетіко Паранаенсе. У його активі 8 матчів у сезоні 2021/22.

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