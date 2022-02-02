"До сих пор адаптируюсь, все потихоньку, шаг за шагом. Но стараюсь дать от себя лучше всего. Стараюсь каждый день изучать новые слова, чтобы понимать партнеров, чтобы у нас была лучше связь. Слушаю указания тренерского штаба и следую им.

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Очень рад, что удается забивать в товарищеских играх. Буду работать и постараюсь, чтобы и в чемпионате тоже радовать голами", – сказал Витинью для сайта Динамо.

Напомним, киевляне летом приобрели бразильца у Атлетико Паранаэнсе за около 6 млн евро. В нынешнем сезоне Витинью провел 13 официальных поединков, в которых отличился тремя голами.

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