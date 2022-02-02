"Досі адаптуюся, все потрохи, крок за кроком. Але намагаюся дати від себе найкраще. Намагаюся щодня вивчати нові слова, щоб розуміти партнерів, щоб у нас був кращий зв'язок. Слухаю вказівки тренерського штабу та слідую їм.

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Дуже радий, що вдається забивати у товариських іграх. Працюватиму і намагатимуся, щоб і в чемпіонаті також тішити голами", – сказав Вітінью для сайту Динамо.

Нагадаємо, кияни влітку придбали бразильця у Атлетіко Паранаенсе за близько 6 млн євро. У нинішньому сезоні Вітінью провів 13 офіційних поєдинків, в яких відзначився трьома голами.

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