Виссел Кобе на 90+14-й пропустил от вратаря – Подольски попал в эпицентр драки, а Иньеста пытался защитить немца

Нападающий Виссел Кобе Лукас Полольски стал участником скандального эпизода в чемпионате Японии.
В предпоследнем туре японской J-Лиги встречались команды, которые особенно ни на что не претендуют: Симидзу, который идет 6-м, принимал 11-ю команду чемпионата Виссел Кобе, за которую выступают Андрес Иньеста и Лукас Подольски.
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На 83-й минуте гости вели в счете 1:3, но остались в меньшинстве. Хозяева сократили отставание на 87-й минуте, а на 90+14-й сумели вырвать ничью благодаря голу голкипера, который пришел в чужую штрафную.
После этого на поле возникла потасовка, одним из главных героев которой стал Подольски. Экс-нападающий сборной Германии был вынужден отбиваться от игроков Симидзу и разъяренных болельщиков команды соперника. Андреас Иньеста отчаянно пытался урегулировать конфликт. Интересно, что после этого красную карточку получил только игрок Виссел Кобе Веллингтон.
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