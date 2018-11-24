Виссел Кобе на 90+14-й пропустил от вратаря – Подольски попал в эпицентр драки, а Иньеста пытался защитить немца

Нападающий Виссел Кобе Лукас Полольски стал участником скандального эпизода в чемпионате Японии.

В предпоследнем туре японской J-Лиги встречались команды, которые особенно ни на что не претендуют: Симидзу, который идет 6-м, принимал 11-ю команду чемпионата Виссел Кобе, за которую выступают Андрес Иньеста и Лукас Подольски.

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На 83-й минуте гости вели в счете 1:3, но остались в меньшинстве. Хозяева сократили отставание на 87-й минуте, а на 90+14-й сумели вырвать ничью благодаря голу голкипера, который пришел в чужую штрафную.

Just a standard day in the J. League...



Shimizu goalkeeper Yuji Rokutan pops up in the 14th (FOURTEENTH) minute of stoppage time to head in the equalising goal against Iniesta and Podolski's Vissel Kobe. pic.twitter.com/o9atZjkupP — Oliver Trenchard (@OliverTrenchard) 24 листопада 2018 р.

После этого на поле возникла потасовка, одним из главных героев которой стал Подольски. Экс-нападающий сборной Германии был вынужден отбиваться от игроков Симидзу и разъяренных болельщиков команды соперника. Андреас Иньеста отчаянно пытался урегулировать конфликт. Интересно, что после этого красную карточку получил только игрок Виссел Кобе Веллингтон.

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