Торрес голом спас Саган Тосу от прямого вылета из J-Лиги

Нападающий японского Саган Тосу Фернандо Торрес забил победный мяч в поединке 33-го тура J-Лиги против Йокогамы Маринос (2:1). Победа улучшила шансы клуба испанца на сохранение прописки в высшем дивизионе.

Ветеран отличился голом на 78-й минуте – Торрес, разобравшись с защитником, классно уложил мяч в нижний угол ворот ударом с линии штрафной.

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Этот гол стал лишь третьим для опытного испанского форварда в высшем японском дивизионе (16 матчей). Однако, победа над Йокогама Маринос позволила Саган Тосу избежать прямого вылета из J-Лиги по итогам сезона.

В данный момент клуб Торреса идет на спасительной 15-й позиции (40 очков), имея перед последним туром лучшие дополнительные показатели, чем Нагоя. Даже проигрыш в последнем туре и набор очков Нагоей отправят Саган Тосу в зону переходных матчей за право играть в J-лиге в следующем сезоне.