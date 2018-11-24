Віссел Кобе на 90+14-й пропустив від воротаря – Подольскі потрапив в епіцентр бійки, а Іньєста намагався захистити німця

Нападник Віссел Кобе Лукас Полольскі став учасником скандального епізоду в чемпіонаті Японії.

У передостанньому турі японської J-Ліги зустрічалися команди, які особливо ні на що не претендують: Сімідзу, який йде 6-м, приймав 11-у команду чемпіонату Віссел Кобе, за яку виступають Андрес Іньєста та Лукас Подольскі.

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На 83-й хвилині гості вели в рахунку 1:3, але залишилися в меншості. Господарі скоротили відставання на 87-й хвилині, а на 90+14-й зуміли вирвати нічию завдяки голу голкіпера, який прийшов у чужий штрафний майданчик.

Just a standard day in the J. League...



Shimizu goalkeeper Yuji Rokutan pops up in the 14th (FOURTEENTH) minute of stoppage time to head in the equalising goal against Iniesta and Podolski's Vissel Kobe. pic.twitter.com/o9atZjkupP — Oliver Trenchard (@OliverTrenchard) 24 листопада 2018 р.

Після цього на полі виникла бійка, одним із головних героїв якої став Подольскі. Екс-нападник збірної Німеччини був змушений відбиватися від гравців Сімідзу та розлючених уболівальників команди суперника. Андреас Іньєста відчайдушно намагався вгамувати конфлікт. Цікаво, що після цього червону картку отримав лише гравець Віссел Кобе Веллінгтон.

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