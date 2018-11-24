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Віссел Кобе на 90+14-й пропустив від воротаря – Подольскі потрапив в епіцентр бійки, а Іньєста намагався захистити німця

18:42 369 Читать на русском
Віссел Кобе на 90+14-й пропустив від воротаря – Подольскі потрапив в епіцентр бійки, а Іньєста намагався захистити німця
Лукас Полольскі / фото із соцмереж

Нападник Віссел Кобе Лукас Полольскі став учасником скандального епізоду в чемпіонаті Японії.

У передостанньому турі японської J-Ліги зустрічалися команди, які особливо ні на що не претендують: Сімідзу, який йде 6-м, приймав 11-у команду чемпіонату Віссел Кобе, за яку виступають Андрес Іньєста та Лукас Подольскі.

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На 83-й хвилині гості вели в рахунку 1:3, але залишилися в меншості. Господарі скоротили відставання на 87-й хвилині, а на 90+14-й зуміли вирвати нічию завдяки голу голкіпера, який прийшов у чужий штрафний майданчик.

Після цього на полі виникла бійка, одним із головних героїв якої став Подольскі. Екс-нападник збірної Німеччини був змушений відбиватися від гравців Сімідзу та розлючених уболівальників команди суперника. Андреас Іньєста відчайдушно намагався вгамувати конфлікт. Цікаво, що після цього червону картку отримав лише гравець Віссел Кобе Веллінгтон.

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Теги
Відеоновини Світ Лукас Подольскі Лукас Подольскі Андрес Іньєста Андрес Іньєста Віссел Кобе Віссел Кобе
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