Висенте Гомес не будет возвращаться к работе в Украине – экс-тренер Динамо возглавит клуб из ближнего зарубежья, – СМИ

Бывший тренер Олимпика и Динамо Висенте Гомес нашел новое место работы за пределами Украины.

Испанский специалист не будет работать ни с Александрией ни с любым другим украинским клубом, утверждает ТаТоТаке.

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В ближайшее время Гомес возглавит зарубежную команду, правда, источник пока не называет ее. Это будет клуб одного из чемпионатов СНГ и Балтии.

Напомним, Висенте Гомес работал в структуре Атлетика из Бильбао. Был ассистентом Сергея Реброва и Александра Хацкевича в тренерском штабе Динамо, а в сезоне 2019/20 несколько месяцев возглавлял Олимпик.

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