Вісенте Гомес не буде повертатися до роботи в Україні – екс-тренер Динамо очолить клуб з ближнього зарубіжжя, – ЗМІ

Колишній тренер Олімпіка і Динамо Вісенте Гомес знайшов нове місце роботи за межами України.
Іспанський фахівець не працюватиме ні з Олександрією ні з жодним іншим українським клубом, стверджує ТаТоТаке.
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Найближчим часом Гомес очолить закордонну команду, щоправда, джерело поки не називає її. Це буде клуб одного з чемпіонатів СНД та Балтії.
Нагадаємо, Вісенте Гомес працював у структурі Атлетіка з Більбао. Був асистентом Сергія Реброва та Олександра Хацкевича у тренерському штабі Динамо, а в сезоні 2019/20 кілька місяців очолював Олімпік.
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